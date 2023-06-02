У Міненерго очікують, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року не підвищуватимуть

Міністр енергетики Герман Галущенко очікує, що до кінця року тарифи на електроенергію для побутових споживачів більше не підвищуватимуться.

«Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і не рухати ціни надалі», – цитує слова міністра у телемарафоні урядовий портал.

Галущенко вчергове назвав нинішнє підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів вимушеним кроком.

«Ми робили все, щоб оминути підвищення тарифів. Але довелось ухвалити це вимушене рішення для того, щоб забезпечити електроенергією наших споживачів і пройти наступну зиму. Завдяки цьому рішенню ми бачимо, що є можливість провести ремонтну кампанію, стабілізувати енергосистему і відповідним чином підготуватися до наступного сезону», – додав він.

30 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення з червня тарифу на споживання електрики для населення. З 1 червня одна кіловат-година електроенергії в Україні коштує 2 гривні 64 копійки. Донедавна тариф для населення становив 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ), якщо обсяги споживання більші.