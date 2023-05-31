«Виручка впала на 30%» – в «Укренерго» пояснили, чому піднімають тарифи на електрику 

З початком повномасштабного вторгнення Росії виручка «Укренерго» та обленерго впала приблизно на 30 відсотків, бо в умовах війни енергетичні компанії втратили частину генерації та споживачів. Це і стало причиною підняття тарифу на електрику, заявив в ефірі «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода) голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як «Укренерго» та обленерго, у них виручка впала просто автоматично на 30 відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації. Частина генеруючих потужностей в нас розташовані в тимчасовій окупації. Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями», – розповів Кудрицький.

Разом із тим він заявив, що дефіцит у фінансах в енергетичній системі був давно, але з початком повномасштабного вторгнення він суттєво посилився.

«Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився», – каже голова правління НЕК «Укренерго».

Напередодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підняття з червня тарифу на споживання електрики для населення. З 1 червня одна кіловат-година електроенергії в Україні коштуватиме 2 гривні 64 копійки. Досі тариф для населення становив 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ), якщо обсяги споживання більші.