Будуть «рішення у відповідь» – Зеленський про підвищення тарифів на воду

Президент України Володимир Зеленський назвав «ганебним» рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про підвищення тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення.

«Сьогодні з’явилося повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 1 липня.

Раніше рішення НКРЕКП розкритикували в Кабінеті міністрів України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 липня дав доручення міністрові енергетики і Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Напередодні НКРЕКП повідомила про рішення щодо встановлення з 1 липня нових тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для 34 водоканалів на 2023 рік.

У середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону. У середньому сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством (2 – 3 особи) зросте на 62 грн/міс (з ПДВ), заявили у комісії.

«З метою зниження соціальної напруги для деяких підприємств, у яких відбулося найбільше зростання тарифів, застосовано поетапне підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а саме з 1 липня до 31 серпня 2023 року – перший етап підвищення і з 1 вересня 2023 року – другий етап підвищення», – заявили у НКРЕКП.

Там пояснили, що зростання тарифу зумовлене, зокрема, збільшенням витрат на електроенергію; підвищенням оплати праці робітникам водоканалів; зростанням обсягів закупівлі реагентів, а також «зменшенням обсягів реалізації послуг через скорочення попиту (через воєнні дії багато людей залишили свої домівки, відбулася релокація бізнесу), стрімким підвищенням цін на пальне, непередбачуваними витратами на ремонтні роботи з усунення руйнувань інфраструктури».