«Ворог місцями опиняється в пастці» – Сирський про Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують просуватися вперед, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці», – повідомив Сирський у Telegram.

Інших деталей Сирський не вказав.

Раніше цього тижня у Міноборони України заявляли, що на Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках – більше ніж кілометр.

Про те, що українські військові останнім часом досягли значних і стабільних успіхів у районі Бахмута на Донеччині повідомила напередодні розвідка Великої Британії.