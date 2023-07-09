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«Ворог місцями опиняється в пастці» – Сирський про Бахмутський напрямок

«Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед»

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують просуватися вперед, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці», – повідомив Сирський у Telegram.

Інших деталей Сирський не вказав.

Раніше цього тижня у Міноборони України заявляли, що на Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках – більше ніж кілометр.

Про те, що українські військові останнім часом досягли значних і стабільних успіхів у районі Бахмута на Донеччині повідомила напередодні розвідка Великої Британії.

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