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Італія заморозила активи російських олігархів на 2,5 мільярди доларів

Вілла, яка належить російському телеведучому Володимиру Соловйову, забризкана червоною фарбою в П’янелло-дель-Ларіо, поблизу озера Комо, Італія, 6 квітня 2022 року

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько двох мільярдів євро (2,5 мільярди доларів) після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року, повідомив центральний банк країни 4 липня.

Італія арештувала активи, включаючи банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, – в рамках санкцій Євросоюзу проти Кремля та його соратників.

У своєму щорічному звіті відділ боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії заявив, що цифра в два мільярди євро була оновлена станом на кінець червня.

Директор UIF Енцо Серата додав, що фінансові активи вартістю близько 330 мільйонів євро, пов’язані з 80 особами, були заморожені в рамках режиму санкцій.

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