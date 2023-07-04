Італія заморозила активи російських олігархів на 2,5 мільярди доларів

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько двох мільярдів євро (2,5 мільярди доларів) після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року, повідомив центральний банк країни 4 липня.

Італія арештувала активи, включаючи банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі, – в рамках санкцій Євросоюзу проти Кремля та його соратників.

У своєму щорічному звіті відділ боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії заявив, що цифра в два мільярди євро була оновлена станом на кінець червня.

Директор UIF Енцо Серата додав, що фінансові активи вартістю близько 330 мільйонів євро, пов’язані з 80 особами, були заморожені в рамках режиму санкцій.