Розслідування на основі витоку електронних листів показало, як російські олігархи уникають санкцій

Розслідування, проведене групою журналістів під керівництвом iStories та OCCRP, показало подробиці того, як найближче оточення президента Росії Володимира Путіна намагалося приховати активи на тлі хвилі міжнародних санкцій, накладених на Росію після того, як вона незаконно анексувала Крим і пізніше здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

У розслідуванні, опублікованому 20 червня, журналісти заявили, що їхні висновки базуються на витоку понад 50 тисяч електронних листів і документів, надісланих між 2013 і 2020 роками, які показують, як брати-мільярдери Борис і Аркадій Ротенберги, друзі дитинства Путіна, переміщують компанії по всьому світу, «як шахові фігури, відкривають нові банківські рахунки, закриваючи старі, а структури власності змінюються у відповідь на нові санкції чи запитання регуляторів».

У розслідуванні, в якому взяли участь понад 60 журналістів, немає подробиць про те, як були отримані електронні листи.

«Файли Ротенбергів показують, що, незважаючи на санкції, члени сім’ї Путіна та його наближені не тільки змогли зберегти багато своїх розкішних активів за кордоном, але вони також змогли продовжити інвестувати в іноземні активи», – сказав Роман Анін, головний редактор iStories – некомерційного ЗМІ, заснованого провідними російськими журналістами-розслідувачами.

«Вперше громадськість може побачити більш повну картину складної тактики, яка використовується за лаштунками, щоб уникнути відповідальності», – додав він.

Санкції проти багатьох найбагатших людей Росії вперше були запроваджені західними країнами після анексії Криму Москвою в 2014 році. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року проти Росії були запроваджені ще 11 раундів санкцій з боку Європейського союзу, що торкнулися 1571 особи і 241 компанії та вплинули на активи в десятки мільярдів доларів. Санкції також запровадив Вашингтон і багато інших глобальних союзників.

Розслідування показало, що замороження активів і заборона на видачу віз змусили багатьох найбагатших людей Росії шукати надійні притулки для активів за кордоном за допомогою осіб на Заході.

«Ці олігархи перебувають під санкціями Заходу, спрямованими на те, щоб покарати їх, і все ж підірвати ці санкції було б неможливо без західних помічників – юристів, банкірів, консультантів та інших професіоналів», – сказала головна редакторка OCCRP Міранда Патручич.

«Армії не просто на полі бою – вони в офісах у Європі та США підживлюють цю систему на шкоду громадянам у всьому світі», – додала вона.