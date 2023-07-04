ПА ОБСЄ визнала ПВК «Вагнер» терористичною організацією, спонсорованою державою Росія – декларація

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) визнала приватну військову компанію «Вагнер» терористичною організацією, спонсоровану Росією. Про це йдеться у тексті декларації за підсумками літньої сесії ПА ОБСЄ у канадському Ванкувері.

«Дії ПВК «Вагнер» від імені влади Росії можуть справедливо характеризуватися як терористичні за характером і наміром… [ПА ОБСЄ] заохочує держави-учасниці ОБСЄ зміцнити міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер ПВК «Вагнер» та її дій, відповідальність Російської Федерації як державного спонсора зазначеної терористичної організації та неприпустимість використання таких учасників у міждержавних відносинах», – йдеться у тексті декларації.

Також у документі зазначено, що ПА ОБСЄ засуджує «навмисні, систематичні та кримінальні звірства та порушення прав людини, які приписуються ПВК «Вагнер» під час проведення операцій в Україні в інтересах уряду Російської Федерації».

Народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук, яка входить до української делегації, також відзначила у фейсбуці, що це вперше у офіційному документі міжнародної організації закріплене формулювання із закликом «держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер «Групи Вагнера» та її дій; відповідальність РФ як держави-спонсора цієї терористичної організації».

У низці країн ПВК «Вагнер» визнано злочинною та терористичною організацією.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію названо терористичним режимом. Водночас Європарламент та низка європейських держав уже визнали Росію державою-спонсором тероризму.