У Росії заблокували медіапроєкти, пов’язані з Пригожиним

Роскомнагляд заблокував пов’язані із засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним видання РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» і «Народные новости». Як повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), адреси медіа вказані у реєстрі заборонених сайтів відомства. Про причини блокування не повідомляють.

Російське видання «Комерсант» пише, що при спробі зайти на сайт РИА ФАН та інші пов’язані з Пригожиним ресурси з’являється напис «Доступ до інформаційного ресурсу обмежений на підставі Федерального закону від 27 липня 2006 р. № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації».

Остання новина на сайті РИА ФАН опублікована 30 червня. На решті ресурсів останні новини вийшли 29 червня.

Редакція «Невских новостей» повідомила, що припиняє «своє існування».

Телеграм-канали Mash і «Ротонда» пишуть, що Пригожин розпустив медіахолдинг «Патриот», у тому числі і «фабрику тролів» («Агентство інтернет-розслідувань»).

Вчора видання The Bell писало, що після заколоту Пригожина його медіахолдингу шукають нового власника. Серед варіантів – близький друг Путіна Юрій Ковальчук і його «Национальная медиагруппа». Увечері 29 червня соцмережа «ЯRus» повідомила, що припиняє роботу через проблеми з фінансуванням. За даними журналістів, у цей проєкт вкладав гроші Євген Пригожин, а його «фабрика тролів» накручувала аудиторію «патріотичному аналогу» іноземних соцмереж.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації ПВК «Вагнер», а не повалення влади в Росії.