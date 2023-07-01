Директор ЦРУ: збройний заколот показав шкоду, якої Путін завдав Росії

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив 1 липня, що збройний заколот лідера найманців ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію президента Володимира Путіна і війни, яку Москва веде проти України.

«Вражає те, що діям Пригожина передували його різкі заяви щодо брехливого обґрунтування Кремля вторгнення в Україну і щодо ведення війни російським військовим керівництвом», – сказав Бернс, колишній посол США в Москві, на виступі для британського фонду Ditchley Foundation в Оксфордширі, повідомляє агентство Reuters.

«Вплив цих слів і дій буде проявлятися протягом деякого часу – це яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим», – додав директор ЦРУ.

Бернс назвав заколот «збройним викликом російській державі» і зауважив, що ця подія була «внутрішньою справою Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть участі».

Водночас він заявив, що невдоволення в Росії війною проти України створює рідкісну можливість вербувати шпигунів – і ЦРУ, за його словами, цю можливість не пропустить.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації ПВК «Вагнер», а не повалення влади в Росії.