Білий дім: немає надійної інформації про те, де перебуває Пригожин після заколоту

Сполучені Штати наразі не мають достатнього розуміння про нинішнє місце перебування засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина чи бійців, які брали участь у заколоті на минулих вихідних, повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«У нас немає інформації, яку ми вважаємо досить достовірною, щоб підтвердити його місце перебування», – сказав Кірбі, повідомляє CNN.

«Ми не маємо ідеальної поінформованості, де пан Пригожин або де всі його бійці. Я думаю, ви чули вчора в Пентагоні розмову про те, що є ознаки того, що принаймні деякі бойовики Вагнера були в Україні, але незрозуміло, скільки і що вони збираються робити», – додав він.

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ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів». Під час заколоту «вагнерівці» збили кілька гелікоптерів та літак російської армії. Загинуло кілька льотчиків. Про точну кількість загиблих офіційно не повідомлялося.

Олександр Лукашенко повідомив, що Євген Пригожин 27 червня прибув до Білорусі.