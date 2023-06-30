Рада безпеки ООН завершила миротворчу місію в Малі – США звинуватили «Вагнера»

Рада безпеки ООН 30 червня одноголосно підтримала припинення роботи десятирічної миротворчої місії в Малі після того, як військова хунта цієї західноафриканської країни раптово попросила 13-тисячний персонал місії виїхати. За цим кроком, як вважають США, стоїть російська група найманців ПВК «Вагнер».

Як повідомляє агентство Reuters, речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив 30 червня, що очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який очолював невдалий заколот у Росії минулих вихідних, допоміг організувати відхід миротворчих сил ООН – «для сприяння інтересам «Вагнера».

«Ми знаємо, що високопоставлені малійські чиновники працювали безпосередньо зі співробітниками Пригожина, щоб повідомити генеральному секретареві ООН про те, що Малі відкликає згоду на місію MINUSMA», – сказав Кірбі.

Завершення операції відбулося після років напруженості й урядових обмежень, які перешкоджали миротворчим повітряним і наземним операціям після того, як у 2021 році Малі об’єдналася з російською ПВК «Вагнер».

Миротворці ООН відігравали важливу роль у захисті цивільного населення від ісламістів, які вбили тисячі людей.