США запровадили санкції проти керівника «Вагнера» у Малі

США 25 травня запровадили санкції проти керівника ПВК «Вагнер» у Малі, звинувативши угруповання російських найманців у спробі приховати свої наміри з придбання військового обладнання для використання в Україні, і в роботі через Малі та інші країни.

Міністерство фінансів США у своїй заяві також звинуватило Івана Олександровича Маслова, якого воно назвало керівником воєнізованих формувань «Вагнера» в Малі, у тісній координації з малійськими урядовцями для розгортання угруповання в цій країні.

На початку тижня Державний департамент США заявив, що російська група найманців ПВК «Вагнер» намагається приховати свої спроби придбати військову техніку в інших держав для використання у війні Росії проти України.

Як заявив на брифінгу представник Державного департаменту Метью Міллер, Сполучені Штати дізналися, що «Вагнер» прагне переправити іноземне обладнання до Росії через Малі, де вже присутні сили «Вагнера».

За словами Міллера, США поки не мають інформації про те, що «Вагнер» завершив якусь угоду щодо закупівлі іноземної військової техніки, але додав: «ми уважно стежимо за ситуацією».

«Вагнерівці» разом з російськими військовими беруть участь у війні проти України, зокрема, вони переважно очолювали наступ на Бахмут.

До «ПВК Вагнера» входить велика кількість засуджених, завербованих у російських в’язницях, які воюють в Україні. Аналітики повідомляють і про розширення впливу «ПВК Вагнера» у Африці, де вона просуває російську дезінформацію, будує альянси з режимами та отримує доступ до нафти, газу, золота, алмазів і цінних мінералів.