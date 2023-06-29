WSJ: Кремль оголосив владі Сирії, ЦАР та Малі, що перебрав контроль над угрупованням «Вагнера»

Російська влада вирішила взяти під свій контроль найманців угруповання «ПВК Вагнера» за кордоном, пише видання The Wall Street Journal.

За даними видання, через кілька годин після того, як Євген Пригожин оголосив про припинення так званого «маршу справедливості» на Москву, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів до Дамаска, щоб особисто повідомити президентові Сирії Башару Асаду, що угруповання більше не діятиме самостійно в цій країні. Джерело WSJ повідомило, що найманці отримали наказ прибути на російську базу в Латакії, і вони йому підкорилися.

Також представники МЗС РФ, за даними видання, провели телефонну розмову з очільником ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерою, за особисту охорону якого, серед інших, відповідає «ПВК Вагнера». Російська сторона запевнила його, що заколот Пригожина ніяк не вплине на роботу найманців у країні.

Керівництво Малі влада РФ також спробувала переконати в тому, що заколот Пригожина ніяк не вплине на роботу «ПВК Вагнера» в їхній країні. WSJ звертає увагу на те, що літаки російського МНС після заколоту Пригожина літали з Сирії до Малі та назад. Імовірно, рейси були повʼязані з «ПВК Вагнера», найманці якого з 2012 року допомагають уряду боротися з повстанцями.

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За межами Росії та України, йдеться у статті WSJ, перебувають близько шести тисяч найманців угруповання «ПВК Вагнера». Присутність найманців із Росії в країнах Африки та Близького Сходу допомагає Кремлю зміцнити свій вплив, і він не хоче цього втратити.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтервʼю RT через кілька днів після заколоту Пригожина заявив, що російські військові інструктори продовжать роботу в Африці. Лавров не уточнив, що йдеться саме про найманців «Вагнера», але зазначив, що влада ЦАР і Малі офіційно звернулася до цього угруповання з проханням гарантувати безпеку їхнього керівництва.