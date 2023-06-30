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«Вагнерівці» в Білорусі: Данілов каже, що це обговорюватимуть надалі на засіданні Ставки

30 червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив військовим «підсилити північний напрямок» через переміщення «вагнерівців» до Білорусі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що сьогоднішнє засідання Ставки верховного головнокомандувача є не останнім, на якому обговорюватимуться можливе переміщення «вагнерівців» в Білорусь. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Сьогодні додалося питання, пов’язані з дивними подіями, що відбувалися в Росії. Проговорювалася ситуація, пов’язана з можливим переміщенням цього терористичного угруповання на територію Білорусі. Всі ці питання перебувають у нас на контролі. Це не крайнє засідання, на якому будемо про це говорити. Ми про це говоримо, це аналізуємо і ухвалюємо відповідні рішення на Ставці. Є виклики, маємо бути до них готовими», – розповів він в ефірі програми Свобода Live.

30 червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив військовим «підсилити північний напрямок» через переміщення «вагнерівців» до Білорусі.

Читайте також: ПВК «Вагнер» в Білорусі: Дуда закликає НАТО до «рішучої відповіді», генсек каже – ще рано говорити про наслідки

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив «Українській правді», що внаслідок спроби заколоту в Росії найманці ПВК «Вагнер» більше не братимуть участі в бойових діях в Україні.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

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