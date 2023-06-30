«Вагнерівці» в Білорусі: Данілов каже, що це обговорюватимуть надалі на засіданні Ставки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що сьогоднішнє засідання Ставки верховного головнокомандувача є не останнім, на якому обговорюватимуться можливе переміщення «вагнерівців» в Білорусь. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.



«Сьогодні додалося питання, пов’язані з дивними подіями, що відбувалися в Росії. Проговорювалася ситуація, пов’язана з можливим переміщенням цього терористичного угруповання на територію Білорусі. Всі ці питання перебувають у нас на контролі. Це не крайнє засідання, на якому будемо про це говорити. Ми про це говоримо, це аналізуємо і ухвалюємо відповідні рішення на Ставці. Є виклики, маємо бути до них готовими», – розповів він в ефірі програми Свобода Live.

30 червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив військовим «підсилити північний напрямок» через переміщення «вагнерівців» до Білорусі.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив «Українській правді», що внаслідок спроби заколоту в Росії найманці ПВК «Вагнер» більше не братимуть участі в бойових діях в Україні.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.