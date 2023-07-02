Російський пропагандист каже, що ПВК «Вагнер» отримала майже 10 мільярдів доларів від російської влади

Російський пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі програми «Вісті тижня» на російському телебаченні 2 липня заявив, що група найманців Євгена Пригожина отримала понад 858 мільярдів рублів ($9,8 мільярда за нинішнім курсом) за державними контрактами, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

Джерело цих даних Кисельов не вказав.

Кремль довго заперечував будь-який прямий зв’язок із ПВК «Вагнер», але російський президент Володимир Путін минулого тижня вперше визнав, що ПВК «Вагнер» отримувала державне фінансування. ПВК «Вагнер», який відігравав ключову роль у війні Кремля в Україні, також отримав мільярди доларів для своїх операцій у Сирії та кількох африканських країнах.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації ПВК «Вагнер», а не повалення влади в Росії.