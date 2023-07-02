Польща направила додаткові сили для охорони кордону з Білоруссю

Польща направить 500 правоохоронців до кордону з Білоруссю, повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

«У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму», – написав Камінський.

За словами міністра, правоохоронці приєднаються до 5 тисяч прикордонників й 2 тисяч солдатів, які охороняють безпеку цього кордону.

Згідно з даними прикордонної служби Польщі, в суботу, 1 липня, 187 осіб намагались нелегально перетнути кордон із Білорусі.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО має дати дуже рішучу відповідь на розміщення сил ПВК «Вагнер» у Білорусі.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що поки що рано говорити про наслідки переміщення «вагнерівців» до Білорусі, але наголосив, що Альянс готовий захистити себе від будь-якої загрози.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Олександр Лукашенко повідомив, що Євген Пригожин 27 червня прибув до Білорусі.