Данілов: на наступному засіданні Ставки розглянуть питання «вагнерівців» в Білорусі

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що президент України Володимир Зеленський доручив на наступному засіданні Ставки розглянути питання «вагнерівців» в Білорусі.

«Давайте подивимося, де вони опиняються, яка буде їх кількість, які будуть загрози. Якщо та кількість «вагнерівців» – 8500 – опиняться в Білорусі (зараз там такої кількості немає), подивимося, чим вони там будуть займатися. Там зараз за дуже невеликий проміжок часу поставили тимчасовий табір», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна буде уважно спостерігати, для чого це відбувається – чи для «роздратування Литви, Польщі, чи для того, щоб українські війська, які перебувають на кордоні, були в напрузі».

«Завтра будемо дуже уважно за цим питанням спостерігати. Більше того – президент дав доручення на найближчому засіданні Ставки розглянути це питання з урахуванням всієї інформації, яку має наша розвідспільнота», – додав секретар РНБО.

На тлі повідомлень про ймовірне прибуття ПВК «Вагнер» до Білорусі Польща оголосила про посилення свого східного кордону.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив «Українській правді», що внаслідок спроби заколоту в Росії найманці ПВК «Вагнер» більше не братимуть участі в бойових діях в Україні.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.