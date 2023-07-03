Телеграм-канали ПВК «Вагнер» заявляють про тимчасову зупинку набору найманців

Телеграм-канали, пов’язані з приватною військовою компанією «Вагнер», 2 липня опублікували повідомлення про зупинку набору найманців протягом місяця.

У повідомленнях йдеться, що причиною зупинкою стала нібито «тимчасова неучасть» у війні з Україною та переїзд компанії до Білорусі.

Після заколоту ПВК 23-24 червня пункти набору найманців у Росії почали закриватися. З вулиць російських міст почали демонтувати білборди з оголошеннями про найм до компанії.

Фактичний очільник Білорусі Олександр Лукашенко запропонував найманцям перебратися до цієї країни. За даними журналістів-розслідувачів, табір вагнерівців будується у Могилівській області, приблизно за 200 кілометрів від кордону з Україною.

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Водночас вже після заколоту компанія BBC повідомляла, що ПВК «Вагнер» продовжує набирати людей для відправки на війну з Україною.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника «Вагнера» через збройний заколот у Росії закрили. Президент РФ Володимир Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи «піти в Білорусь», куди, за повідомленнями, вирушив Пригожин.

Сам Пригожин у першому коментарі після припинення «походу на Москву» заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації ПВК «Вагнер», а не повалення влади в Росії.