ЗСУ вже кілька днів тримають під вогневим контролем переміщення військ РФ у Бахмуті – Маляр

У Бахмуті вже декілька днів Сили оборони України тримають під вогневим контролем переміщення військ РФ містом, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута», – написала вона в телеграмі.



Також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що противник перебуває в пастці, Бахмут береться під вогневий контроль Сил оборони.

Розвідка Великої Британії та американський Інститут вивчення війни (ISW) 8 липня заявили, що після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Вони підтвердили, що українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке окупувала Росія.

5 липня у Генштабі повідомили про успіх Сил оборони в результаті наступу біля села Кліщіївка, що на північ від Бахмута. Зазначалося, що українські війська продовжують тиснути на російські сили північніше та південніше від Бахмута і вибивають їх із раніше захоплених рубежів.



Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News на запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, відповів: «Так, звісно. Я впевнений».