Генштаб повідомив про «успіх» наступу в районі Кліщіївки біля Бахмута

Сили оборони мають успіх в результаті наступу біля села Кліщіївка, що на північ від Бахмута – про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає медійна платформа Сил оборони Military Media Center 5 липня.

За повідомленням, українські війська продовжують тиснути на російські сили північніше та південніше від Бахмута і вибивають їх із раніше захоплених рубежів.

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«В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – додав Ковальов.

Як зазначає Генштаб, у цьому районі тривають важкі бої.

Вранці 5 липня командування повідомило, що Збройні сили закріплюються на нових рубежах навколо Бахмута.