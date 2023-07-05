Сирський про контрнаступ: поки що все розвивається за планом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ українських сил відбувається за планом.

«Поки що все розвивається за планами, які було складено й затверджено», – сказав Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News.

Він зазначив, що ніхто із союзників не підганяє українські сили в проведенні наступальних операцій.

«У нас немає такого, щоб нас хтось підштовхував. Є моє бажання, є бажання моїх підлеглих. Ми розуміємо, чого нам сьогодні хочеться досягти, вийти, наприклад, на якийсь рубіж. Але я тому й буваю весь час у військах, розумію: одна річ, коли ти десь у спокійному місці це вирішив, а інша річ – це практично виконати в умовах шаленого опору противника», – сказав командувач Сухопутних військ.

Відповідаючи на запитання, як довго «це триватиме», Сирський сказав, що не знає.

За його словами, противник має «у вісім, а то й у десятки разів більші втрати, особливо за кількістю вбитих».

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська просуваються на фронті, а «ворог – ні».

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

Співрозмовники телеканалу CNN 22 червня висловили думку, що початковий етап українського контрнаступу поки що «не виправдовує очікувань» країн Заходу, а російські військові виявилися компетентнішими, ніж передбачалося.