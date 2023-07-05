Темп контрнаступу України зараз не означає, що вона не може відбити значні території – ISW

Інститут дослідження війни прокоментував поточний темп контрнаступу українських сил на півдні у останньому звіті від 4 липня.

«Поточний темп українських операцій не є ознакою глухого куту або доказу, що Україна не може відбити великі території. Українські війська здійснювали повільні та поступові кампанії блокування районів концентрації росіян на східному (лівому) березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному (правому) березі в період із серпня по листопад 2022 року, перш ніж остаточно змусити росіян відійти з правого берега в середині листопада», – нагадали аналітики.

При цьому поточна ситуація на Херсонщині відрізняється через відсутність перешийка, створеного залежністю російських військ від двох мостів через Дніпро. Водночас контрнаступальні операції Сил оборони успішніші за зимову наступальну кампанію Росії, порівнює ISW.

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За спостереженням Інституту, українські війська 4 липня продовжували контрнаступальні дії на щонайменше чотирьох ділянках фронту. Зокрема, автори звіту вказують на заяви одного з російських військових блогерів, що Сили оборони досягли Приютного, що в 15 кілометрах на південний захід від селища Велика Новосілка, що на західній Донеччині.

Також кадри з геолокацією вказують на поступ українських підрозділів на південь від Оріхова на Запоріжжі.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська просуваються на фронті, а «ворог – ні».

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Українська влада та командування визнають, що війська просуваються повільніше, ніж очікувалося, але наголошують, що впевнені в успіху наступу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».