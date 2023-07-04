«Шаблонна риторика»: ISW прокоментував виступ Шойгу щодо спроби заколоту в Росії

Промова міністра оборони Росії Сергія Шойгу не містила жодних нових заяв щодо війни в Україні – про це йдеться у висновках Інституту дослідження війни від 3 липня.

Таким чином аналітики прокоментували заяви Шойгу на нараді 3 липня.

«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повторив шаблонну риторику щодо поточного стану війни в Україні та повстання групи «Вагнера», – йдеться в документі.

При цьому автори документу звернули увагу на те, що Шойгу не згадав приватну військову компанію і її спонсора Євгена Пригожина напряму, хоча засудив спробу заколоту і назвав причиною його провалу «лояльність російських військових».

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«Шойгу також заявив, що українські сили втратили 2 500 одиниць військової техніки з 4 червня, ймовірно, маючи намір підірвати підтримку Заходом українського контрнаступу. Промова Шойгу не містила жодних нових риторичних аргументів і, ймовірно, є продовженням проекції нібито наявної внутрішньої стабільності після заколоту та зображення російських військових як спроможних відбити український контрнаступ», – йдеться в оцінці ISW.

Шойгу 3 липня вперше прокоментував спробу збройного перевороту найманців «Вагнера» 24 червня. Він назвав її «провокацією», яка провалилася через «вірність присязі» російських військових.

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ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів». Під час заколоту «вагнерівці» збили кілька гелікоптерів та літак російської армії. Загинуло кілька льотчиків. Про точну кількість загиблих офіційно не повідомлялося.

За останніми даними, частина ПВК «Вагнер» за згодою Олександра Лукашенка перемістилася після заколоту до Білорусі.