Латвія знову приймає заявки від росіян про видачу віз, але з обмеженнями

Міністерство закордонних справ Латвії відновило видачу громадянам Росії віз деяких категорій «після оцінки поточної ситуації з безпекою та після консультацій із сусідніми країнами та регіональними партнерами», повідомила пресслужба міністерства. Прийом документів на видачу віз у дипломатичних та консульських представництвах Латвії за кордоном розпочнеться з 4 липня.

Заявки на візи зможуть подавати родичі жителів Латвії, громадян країн Євросоюзу, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також особи, які в’їжджають в країну з гуманітарних причин: наприклад, у разі тяжкої хвороби родича або для участі у похороні, а також у випадках, коли існує загроза безпеці чи життю людини.

Наприкінці червня МЗС Латвії ухвалило рішення про припинення видачі віз усіх типів росіянам «через непередбачуваний розвиток внутрішньополітичних подій у Росії». Йшлося про заколот, організований засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним.