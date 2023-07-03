Близько половини росіян підтримують критику Пригожиним російського Міноборони – опитування

Трохи менше ніж половина (46%) опитаних росіян вважають, що критика на адресу Міноборони РФ з боку засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який влаштував заколот 23-24 червня, була обґрунтованою. Необґрунтованою критикою Міноборони вважають близько третини респондентів. Про це повідомляє «Левада-центр» за результатами соцопитування, проведеного з 28 червня по 1 липня.

За даними соціологів, заколот ПВК «Вагнер» не позначився на рейтингах президента Росії, але призвів до зниження громадської підтримки Сергія Шойгу. При цьому ставлення до Пригожина різко погіршилося, і тепер його підтримує лише кожен п’ятий росіянин. Опитування, проведене «Левада-центром» з 22 по 29 червня, показувало, що позитивно до Пригожина ставляться 58% респондентів.

Водночас дві третини опитаних позитивно оцінюють участь ПВК «Вагнер» у війні проти України. Близько третини респондентів очікують, що внаслідок подій 23-24 червня відбудеться консолідація навколо влади, але близько половини очікує, що все залишиться як раніше.

ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів». Під час заколоту «вагнерівці» збили кілька гелікоптерів та літак російської армії. Загинуло кілька льотчиків. Про точну кількість загиблих офіційно не повідомлялося.

За останніми даними, частина ПВК «Вагнер» за згодою Олександра Лукашенка перемістилася після заколоту до Білорусі.