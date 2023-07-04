Маляр про ситуацію на фронті: «ми просуваємося, ворог – ні»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська просуваються на фронті, а «ворог – ні».

«На південному фланзі довкола Бахмута в нас є просування. На північному – тривають бої. У самому Бахмуті ворогу важко пересуватися і неможливо вийти», – написала вона у телеграмі ввечері 4 липня.

Маляр додала, що загарбники наступають на Лиманському, Авідіївському і Мар’їнському напрямках.

«Там дуже гаряче, але просунутися противник не може», – заявила вона.

Крім того, просування українських сил є і на півдні. Щодо цього деталі заступниця міністра пообіцяла надати згодом.

«На всіх напрямках наші сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії. Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння – це все те, що планувалося використати проти нас, але вже не вийде», – підсумувала вона.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках на сході України, де тривають важкі бої.

За даними командування, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Розвідка Британії 25 червня заявила, що впродовж останніх днів українські війська перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. За цими даними, ЗСУ мають поступовий, але впевнений прогрес на ключових напрямках.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».

Міллі відзначив, що він не здивований тому, що «прогрес є повільнішим, ніж деякі люди й комп’ютери могли б передбачити».

«Війна на папері і реальна війна – це різні речі. На реальній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять у цих машинах. Справжні тіла розриваються на шматки від вибухівки», – сказав генерал.

Українська влада та командування визнають, що війська просуваються повільніше, ніж очікувалося, але наголошують, що впевнені в успіху наступу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».