Українські військові мають «тактичний прогрес на ключових напрямках» – британська розвідка

Українські військові мають поступовий, але впевнений прогрес на ключових напрямках, відзначає британська розвідка в оприлюдненому 25 червня огляді.

За цими даними, впродовж останніх днів українські війська перегрупувалися і знову проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони, зазначили в оборонному відомстві Великої Британії.

Натомість у Луганській області російські війська доклали значних зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Їхні дії, ймовірно, відображають продовження наказів російського вищого керівництва переходити в наступ за будь-якої можливості.

«Росія досягла у цьому районі деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву російських військ», – відзначили британські аналітики.

Увечері 24 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно.

Раніше українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.