У Генштабі повідомили про важкі бої на сході і «невдалі спроби проникнення ДРГ»

Російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках на сході України, де тривають важкі бої, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України. За повідомленням, протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Водночас, за даними Генштабу, на Сіверському і Слобожанському напрямках загарбники минулої доби здійснили «невдалі спроби проникнення ДРГ» через держкордон України, «зазнали втрат та відступили».

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», повідомили в командуванні.

У Генштабі додали, що протягом доби російські військові завдали ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області, а також 35 авіаційних ударів і близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

«Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою», – йдеться в повідомленні.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх українських військових біля Бахмута та просування на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

За даними Маляр, на східному напрямку Сили оборони за минулий тиждень звільнили від російських військових 9 квадратних кілометрів, на півдні – понад 28 квадратних кілометрів.