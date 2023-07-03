Втрати Росії в Україні перевищили 230 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 600 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 липня.

Українське командування оцінює загальні втрати російської армії в 230 260 військових.

Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

4 057 танків (+5)

7 899 бойових броньованих машин (+11)

4 220 артилерійських систем (+32)

641 реактивна система залпового вогню (+4)

391 засіб протиповітряної оборони (+1)

315 літаків

309 гелікоптерів (+1)

3 573 безпілотників (+16)

1 264 крилаті ракети (+3)

18 кораблів

6 834 автомобілів і автоцистерн (+18)

590 одиниць спеціальної техніки (+7)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.