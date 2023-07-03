Втрати Росії в Україні перевищили 230 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 600 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 липня.
Українське командування оцінює загальні втрати російської армії в 230 260 військових.
Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:
- 4 057 танків (+5)
- 7 899 бойових броньованих машин (+11)
- 4 220 артилерійських систем (+32)
- 641 реактивна система залпового вогню (+4)
- 391 засіб протиповітряної оборони (+1)
- 315 літаків
- 309 гелікоптерів (+1)
- 3 573 безпілотників (+16)
- 1 264 крилаті ракети (+3)
- 18 кораблів
- 6 834 автомобілів і автоцистерн (+18)
- 590 одиниць спеціальної техніки (+7)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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