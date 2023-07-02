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«Головне в машині – це екіпаж». Військові ЗСУ контратакують російську армію «ленд-лізом» (фоторепортаж)

Нині ці танки військові ЗСУ застосовують проти російської армії. «Ленд-ліз» – жартома коментують танкісти. Як точаться бої під Бахмутом та як просувається українська армія завдяки танкам російської армії, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.

Автор: Сергій Нужненко

&laquo;Затрофеїли ми їх під час контрнаступу на Ізюмському напрямку. По трасі, яка йде в бік Ізюму. Ось цей танк&nbsp;Т-72Б3, 2019 року випуску. Потім ми їх ще модернізували за нашими стандартами. Але головне в машині &ndash; це екіпаж. Я впевнений, що будь-який закордонний танк &ndash; це головне екіпаж, який на ньому воює&raquo;, &ndash; зазначає Андрій, військовий 30-ї окремої механізованої бригади&nbsp;
1 «Затрофеїли ми їх під час контрнаступу на Ізюмському напрямку. По трасі, яка йде в бік Ізюму. Ось цей танк Т-72Б3, 2019 року випуску. Потім ми їх ще модернізували за нашими стандартами. Але головне в машині – це екіпаж. Я впевнений, що будь-який закордонний танк – це головне екіпаж, який на ньому воює», – зазначає Андрій, військовий 30-ї окремої механізованої бригади 
Українські танкісти сьогодні &ndash; це скоріше про відданість, ніж про військову спеціальність. Нереальні бойові умови і, звісно, тяжка фізична праця
2 Українські танкісти сьогодні – це скоріше про відданість, ніж про військову спеціальність. Нереальні бойові умови і, звісно, тяжка фізична праця
Олександр із Києва (ліворуч)&nbsp;у цивільному житті працював баристом, зараз навідник у танку. Віктор із Житомирщини (в центрі) в цивільному житті працював трактористом, зараз механік&nbsp;&ndash; водій танку
3 Олександр із Києва (ліворуч) у цивільному житті працював баристом, зараз навідник у танку. Віктор із Житомирщини (в центрі) в цивільному житті працював трактористом, зараз механік – водій танку
&laquo;Ми йдемо у наступальні дії час від часу. Якщо знаємо, що неподалік є противник, то здебільшого працюємо по посадках. Якщо ми знаємо, що там техніка, то вже працюємо вогнем з гармати. Ця машина, як ми її називаємо російський &laquo;Лендліз&raquo;, була&nbsp;&nbsp;віджата в російських військових на&nbsp;&nbsp;Харківщині. Чим добра, що бачить і вдень, і вночі на 4 кілометри&raquo;, &ndash; каже Володимир, військовий 30-ї окремої механізованої бригади
4 «Ми йдемо у наступальні дії час від часу. Якщо знаємо, що неподалік є противник, то здебільшого працюємо по посадках. Якщо ми знаємо, що там техніка, то вже працюємо вогнем з гармати. Ця машина, як ми її називаємо російський «Лендліз», була  віджата в російських військових на  Харківщині. Чим добра, що бачить і вдень, і вночі на 4 кілометри», – каже Володимир, військовий 30-ї окремої механізованої бригади
Поки є вільна хвилина, екіпажі танків ховаються від пекучого сонця
5 Поки є вільна хвилина, екіпажі танків ховаються від пекучого сонця
&laquo;Це танк Т-80БВ, ми його віджали на Харківському напрямку. Він допомагає нам на всі 100 відсотків. Штурмові дії чи прикрити піхоту&raquo;, &ndash; розповідає військовий 30-ї окремої механізованої бригади з позивним &laquo;Вовк&raquo;
6 «Це танк Т-80БВ, ми його віджали на Харківському напрямку. Він допомагає нам на всі 100 відсотків. Штурмові дії чи прикрити піхоту», – розповідає військовий 30-ї окремої механізованої бригади з позивним «Вовк»
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Танкісти розповідають про ще один російський &laquo;лендліз&raquo; Т-80БВ, жартуючи один над одним, і на мить здається, що ти не на війні, а на звичайному полігоні
8 Танкісти розповідають про ще один російський «лендліз» Т-80БВ, жартуючи один над одним, і на мить здається, що ти не на війні, а на звичайному полігоні
Але звуки &laquo;виходів&raquo; і &laquo;приходів&raquo; арти та горизонт у вогні свідчать про інше
9 Але звуки «виходів» і «приходів» арти та горизонт у вогні свідчать про інше
Тут сталася приємна зустріч, коли бачиш знайомого. Це фото було зроблене у червні 2022 року на Світлодарському напрямку. Юрій &ndash; механік &ndash; водій танку на бойових позиціях
10 Тут сталася приємна зустріч, коли бачиш знайомого. Це фото було зроблене у червні 2022 року на Світлодарському напрямку. Юрій – механік – водій танку на бойових позиціях
У червні 2023 року ми&nbsp;випадково зустрілися на позиціях Бахмутського напрямку. &laquo;В цивільному житті навчався, став будівельником, але життя так склалось, що пішов в армію і став механіком &ndash; водієм танку. Перше, що зроблю після перемоги, поїду додому, до сім&#39;ї. Будемо святкувати день перемоги&raquo;, &ndash; говорить Юрій, йому&nbsp;&nbsp;21 рік, родом він з Львівщини
11 У червні 2023 року ми випадково зустрілися на позиціях Бахмутського напрямку. «В цивільному житті навчався, став будівельником, але життя так склалось, що пішов в армію і став механіком – водієм танку. Перше, що зроблю після перемоги, поїду додому, до сім'ї. Будемо святкувати день перемоги», – говорить Юрій, йому  21 рік, родом він з Львівщини
Екіпаж танку дозавантажує боєкомплект
12 Екіпаж танку дозавантажує боєкомплект
Один такий снаряд важить близько 15 кілограмів
13 Один такий снаряд важить близько 15 кілограмів
Аеророзвідка виявила ціль, екіпаж обговорює свої дії перед роботою
14 Аеророзвідка виявила ціль, екіпаж обговорює свої дії перед роботою
І швидко висувається в заданий квадрат для роботи
15 І швидко висувається в заданий квадрат для роботи
Їдемо на броні разом з екіпажем
16 Їдемо на броні разом з екіпажем
На швидкості близько 60 км/год літня спека не так відчувається
17 На швидкості близько 60 км/год літня спека не так відчувається
На позиції російський &laquo;лендліз&raquo; відкриває вогонь у бік колишніх власників &ndash; військових армії РФ
18 На позиції російський «лендліз» відкриває вогонь у бік колишніх власників – військових армії РФ
Танк змінює позицію, і продовжує роботу
19 Танк змінює позицію, і продовжує роботу
Вогонь машин дозволяє піхоті тримати лінію оборони, адже снаряд 125 міліметрів є вагомим аргументом, який дозволяє стримувати наступ противника
20 Вогонь машин дозволяє піхоті тримати лінію оборони, адже снаряд 125 міліметрів є вагомим аргументом, який дозволяє стримувати наступ противника
Роман (24 роки) з Чернігівщини. У цивільному житті працював трактористом, зараз механік &ndash; водій танку Т-80
21 Роман (24 роки) з Чернігівщини. У цивільному житті працював трактористом, зараз механік – водій танку Т-80
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Спекотне літо 2023-го. Донбас
23 Спекотне літо 2023-го. Донбас
Як би не було тяжко, танкісти роблять свою справу
24 Як би не було тяжко, танкісти роблять свою справу
Короткий перекур і знову до бою
25 Короткий перекур і знову до бою
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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