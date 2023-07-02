4 «Ми йдемо у наступальні дії час від часу. Якщо знаємо, що неподалік є противник, то здебільшого працюємо по посадках. Якщо ми знаємо, що там техніка, то вже працюємо вогнем з гармати. Ця машина, як ми її називаємо російський «Лендліз», була віджата в російських військових на Харківщині. Чим добра, що бачить і вдень, і вночі на 4 кілометри», – каже Володимир, військовий 30-ї окремої механізованої бригади