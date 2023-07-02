Нині ці танки військові ЗСУ застосовують проти російської армії. «Ленд-ліз» – жартома коментують танкісти. Як точаться бої під Бахмутом та як просувається українська армія завдяки танкам російської армії, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.
Автор: Сергій Нужненко
«Головне в машині – це екіпаж». Військові ЗСУ контратакують російську армію «ленд-лізом» (фоторепортаж)
Нині ці танки військові ЗСУ застосовують проти російської армії. «Ленд-ліз» – жартома коментують танкісти. Як точаться бої під Бахмутом та як просувається українська армія завдяки танкам російської армії, дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.
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