Росія на Таврійському напрямку втратила майже дві роти вбитими і пораненими – Тарнавський

На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських сил вбитими та пораненими склали майже дві роти – одна рота налічує від 45 до 360 людей, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«На Таврійському напрямку Сили оборони системно знищують ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1242 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти», – написав він у телеграмі.



За його даними, українські війська також знищили 4 склади боєприпасів противника та 17 одиниць військової техніки.

Днями у Міноборони повідомили, що південь є одним з головних напрямків руху українських військ.

Розвідка Британії 25 червня заявила, що впродовж останніх днів українські війська перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. За цими даними, ЗСУ мають поступовий, але впевнений прогрес на ключових напрямках.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».