Маляр про ситуацію на фронті: скрізь тривають важкі бої

Українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку – на південному флангу рухаються вперед, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На Бахмутському напрямку: на південному флангу рухаємось вперед, маємо частковий успіх, на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки», – написала вона в телеграмі.

За її словами, з важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках ЗСУ просуваються.



Водночас, як зауважила Маляр, війська РФ наступають на кількох напрямках – Авдіївський, Мар’їнський, Лиманський.



«Скрізь зараз гаряче. Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна», – додала вона.

За даними Генштабу, російські війська велибезуспішні наступальні дії біля Міньківки, Богданівки, Авдіївки. Також вони зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.