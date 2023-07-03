Генштаб повідомляє про 39 бойових зіткнень на Донбасі за добу

За попередню добу російські війська випустили по об’єктах цивільної інфраструктури України 12 крилатих та зенітних керованих ракет і вісім ударних безпілотників Shahed, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 липня. Сили протиповітряної оборони збили три ракети та всі дрони.

Штаб також зафіксував 57 авіаційних ударів та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

«Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень», – йдеться в зведенні.

За даними командування, російські війська безуспішно намагалися наступати біля Міньківки та Богданівки в районі Бахмута, також Сили оборони відбили спроби наступу біля Авдіївки та Мар’їнки.

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На півдні російська армія зосередила зусилля на «недопущенні просування» українських військ.

«Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога», – додає Генштаб.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх українських військових біля Бахмута та просування на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Водночас російські війська наступають на Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках.