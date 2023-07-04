Втрати зростають: як Україна перемагає артилерію Росії

Україна стала набагато ефективніше знищувати російську артилерію. Це здавалося нездійсненним завданням ще рік тому, коли війська агресора видавлювали Сили оборони з Лисичанська та Сєвєродонецька (у ці дні – рівно рік їхньої окупації).

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За червень 2023-го ЗСУ знищили, за підрахунками проєкту Oryx, 64 артилерійські установки армії Росії (сюди належить і ствольна, і реактивна артилерія, і це лише те, що підтвердили експерти візуально) – і це рекорд від початку року.

Таку тенденцію можна відстежити і за даними Генерального штабу: якщо у квітні за добу знищувалося, як правило, до десятка артилерійських систем РФ, то в червні це число часто коливається на позначці від 2 до 3 десятків за добу.

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Наразі Україна одночасно проводить і наступальні, і оборонні операції: на Півдні Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах; на Сході – просування є під Бахмутом, а відбиті атаки агресора – на Кремінському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах.

За останній тиждень червня захисники України повернули під свій контроль близько 37 квадратних кілометрів території, – повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Головні питання випуску:

За рахунок чого силам оборони вдається позбавляти Росію артилерійських систем?

Як зараз Росія використовує свої тили у Луганській області?

Чи вплинуть нинішні успіхи на фронті на те, що запропонують Україні партнери на саміті НАТО у Вільнюсі?