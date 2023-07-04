Північний кордон України посилять особовим складом і бойовою технікою – Наєв

Північний кордон України посилять особовим складом і бойовою технікою, повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«У зв’язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було ухвалене рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою. Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони», – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Наєва.

За його словами, українські сили завдяки розвідці «добре вивчили ворога» і чітко володіють ситуацією щодо його планів. Інших подробиць командувач Об’єднаних сил не навів.

30 червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив військовим «підсилити північний напрямок» через переміщення «вагнерівців» до Білорусі.

Перед цим головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові відстежують дії противника на півночі України і готові дати гідну відсіч.

Українські війська регулярно повідомляють про російські обстріли Чернігівщини та Сумщини, які межують з російськими регіонами.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.