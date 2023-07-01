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Засідання Ставки провели на Рівненській АЕС, йшлося про її захист – ОП

«Учасники засідання заслухали інформацію... про ймовірні варіанти дій противника щодо Рівненської АЕС»

Засідання Ставки верховного головнокомандувача 1 липня пройшло на Рівненській атомній електростанції, повідомила пресслужба президента України.

«Учасники засідання заслухали інформацію головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про ймовірні варіанти дій противника щодо Рівненської АЕС», – йдеться в повідомленні без наведення подробиць.

За даними пресслужби президента, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь і голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко «доповіли про організацію системи охорони й оборони Рівненської АЕС», а голова Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації Юрій Щиголь поінформував учасників Ставки про стан кіберзахисту Рівненської АЕС.

Пізніше у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський прокоментував засідання Ставки.

«Ключові питання безпеки у північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Все, що стосується і кордону, і наших сил ОСУВ «Північ», і українських стратегічних об’єктів – таких, як Рівненська атомна станція, на якій власне й відбулася Ставка… Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних об’єктів та північних областей, а й таких чутливих питань, як кібербезпека», – зауважив він.

Президент України Володимир Зеленський на території Рівненської атомної електростанція (РАЕС)ю Рівненська область, 1 липня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський на території Рівненської атомної електростанція (РАЕС)ю Рівненська область, 1 липня 2023 року

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту «з викидом радіації» на окупованій Запорізькій атомній станції. За його словами, російські військові підготували все потрібне для цього.

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