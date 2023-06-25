Армія РФ протягом дня здійснила 16 обстрілів прикордоння Сумщини, постраждала людина – ОВА

Прикордоння Сумщини вкотре потрапило під обстріл армії РФ, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів», – пише місцева влада.

Російські війська, за даними ОВА, відкривали вогонь з мінометів та артилерії по Білопільській громаді. У результаті обстрілів пошкоджено сарай та вибиті вікна в одному з домогосподарств, також у громаді був обстріл з СПГ-9.

Крім того, армія РФ обстріляла з мінометів Миропільську громаду. Внаслідок одного з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення. Також пошкоджено два житлові будинки, гаражне приміщення, літню кухню та легковий автомобіль, уточнили в ОВА.

Також війська РФ з артилерії обстріляли Шалигинську громаду. Внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки, каже місцева влада.

«Поміж цього під мінометним вогнем опинилася Краснопільська громада. У зв'язку одним з обстрілів відбулося загоряння сухої трави. Також росіяни відкривали мінометний вогонь по території Новослобідської громади», – йдеться у повідомленні ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, в тому числі Сумщину. Росія, попри докази і свідчення, продовжує заперечувати атаки на цивільних.