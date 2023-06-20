Обстріли Сумщини: за добу зафіксували понад 100 вибухів – ОВА

Російські війська 14 разів обстріляли прикордонні регіони Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади», – йдеться в зведенні.

Російські війська обстрілювали область із мінометів та артилерії.

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Зокрема, в Юнаківській громаді обстріли пошкодили два приватних домоволодіння та господарчу споруду.

У Білопільській громади пошкоджені приватний будинок та цивільний автомобіль «Газель».

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, в тому числі Сумщину. Росія, попри докази і свідчення, продовжує заперечувати атаки на цивільних.