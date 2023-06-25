У Херсоні зранку 25 червня внаслідок обстрілу загинув чоловік – ОВА

Російські військові зранку 25 червня здійснили обстріл житлових районів Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупанти знову вкрили вогнем наші мирні будинки. У Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати. Пошкоджені будинки та майно мешканців», – написав Прокудін у телеграм-каналі.

Раніше 25 червня цей же чиновник повідомив, що за добу 24 червня внаслідок дій російських військових поранень зазнали двоє людей. Сили РФ здійснили 59 обстрілів, випустивши 253 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації, вказав голова Херсонської ОВА.

У контрольованій українським урядом частині Херсонщини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.