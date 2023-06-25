На півночі та в центрі України оголошено повітряну тривогу

У Києві та низці областей о 23.12 неділі, 25 червня, було оголошено повітряну тривогу, про це свідчать дані мапи повітряних тривог.

Про ракетну небезпеку попереджають також і Повітряні сили Збройних сил України.

«Київська, Чернігівська, Черкаська області - ракетна небезпека!», – йдеться в дописі.

О 22.58 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування російськими військовими ударних безпілотників у напрямку Сумщини та Полтавщини.

«Ракетна небезпека для столиці! Перебуваєте в укриттях до завершення повітряної тривоги!», – йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Російські війська останніми місяцями частіше атакують міста України. У ніч проти суботи, 24 червня, сили протиповітряної оборони знищили 41 крилату ракету, а також два ударні дрони Shahed-136/131.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про ракетні удари по місту після 4 години ранку 24 червня, зазначивши, що вони не пошкодили жодної військової цілі, тільки житлові будинки.

Російські війська також завдали ракетного удару по Києву. За даними військової адміністрації, двоє людей загинули, 11 отримали поранення.