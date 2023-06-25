Армія РФ атакувала Херсонщину: пошкоджені будівлі, поранено чоловіка – влада

У неділю, 25 червня, армія РФ атакувала Херсонську область, повідомив голова Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

«Під вогнем опинилось село Бургунка Тягинської територіальної громади. Армія РФ завдала удару з артилерії по житловим будинкам селища», – повідомив очільник РВА.

За словами чиновника, внаслідок обстрілу армії РФ було пошкоджено приватні будівлі та господарські споруди мешканців.

Крім того, один чоловік отримав порання – його, за словами Літвінова, у важкому стані доставили до лікарні.

У контрольованій українським урядом частині Херсонщини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.