Сили оборони: російські військові скинули на позиції ЗСУ хімічний боєприпас

Російські військові скинули на позиції Збройних сил України хімічний боєприпас, зазначив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня в ефірі телемарафону.

За словами речника, інцидент трапився на Мар’їнському напрямку в Донецькій області.

«Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозольного, задушливої дії. Вітер був у бік противника», – сказав він.

Шершень повідомив, що російські війська минулої доби намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Мар'їнському напрямку. На вказаній ділянці фронту відбулося 13 бойових зіткнень. За його словами, «захисники відбили штурми, ворог відійшов».

«Застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію, на Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 440 обстрілів», – підсумував Шершень.

У контрольованій українським урядом частині Донеччини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.