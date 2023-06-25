Російська армія втратила близько 720 військових в Україні за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 720 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 червня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 224 630 з 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

4 030 танків (+6)

7 806 бойових броньованих машин (+2)

4 034 артилерійські системи (+19)

624 реактивні системи залпового вогню (+5)

385 засобів протиповітряної оборони (+2)

314 літаків

308 гелікоптерів

3 472 безпілотники (+12)

1 259 крилатих ракет (+41)

18 кораблів і катерів

6 735 автомобілів та автоцистерн (+4)

552 одиниці спеціальної техніки (+4)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.