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Російська армія втратила близько 720 військових в Україні за добу – Генштаб

Український танк веде вогонь по російських позиціях на передовій поблизу Бахмута, Донеччина, 17 червня 2023 року

Російські війська втратили близько 720 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 червня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 224 630 з 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 4 030 танків (+6)
  • 7 806 бойових броньованих машин (+2)
  • 4 034 артилерійські системи (+19)
  • 624 реактивні системи залпового вогню (+5)
  • 385 засобів протиповітряної оборони (+2)
  • 314 літаків
  • 308 гелікоптерів
  • 3 472 безпілотники (+12)
  • 1 259 крилатих ракет (+41)
  • 18 кораблів і катерів
  • 6 735 автомобілів та автоцистерн (+4)
  • 552 одиниці спеціальної техніки (+4)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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