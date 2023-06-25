Російська армія втратила близько 720 військових в Україні за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 720 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 червня.
Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 224 630 з 24 лютого 2022 року.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 4 030 танків (+6)
- 7 806 бойових броньованих машин (+2)
- 4 034 артилерійські системи (+19)
- 624 реактивні системи залпового вогню (+5)
- 385 засобів протиповітряної оборони (+2)
- 314 літаків
- 308 гелікоптерів
- 3 472 безпілотники (+12)
- 1 259 крилатих ракет (+41)
- 18 кораблів і катерів
- 6 735 автомобілів та автоцистерн (+4)
- 552 одиниці спеціальної техніки (+4)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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