Війська РФ намагаються повернутися на позиції, які займали до руйнування Каховської ГЕС – Гуменюк

Армія РФ намагається повернутися на позиції, які займала до руйнування греблі Каховської гідроелектростанції, повідомили керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, противник намагається повертатися на свої позиції. Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їхніх змінилася суттєво», – заявила вона.

За словами Гуменюк, «велика вода» розкидала російські мінні загородження, які російські окупанти намостили вздовж лівого берега.

«Їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій», – додала вона.

За її словами, російським військовим на лівому березі нині «складно, тому що в них перебої з питною водою дуже великі, а логістика в них не убезпечена».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Російське державне агентство ТАСС заявляло 22 червня про 46 загиблих внаслідок «прориву ГЕС», не уточнюючи, про які саме райони йдеться.

Водночас ООН 18 червня повідомила, що Росія досі не надала їй доступ до окупованих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС.

Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.