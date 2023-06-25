Під обстріл російських військових на Херсонщині потрапила вагітна жінка – влада

Ввечері в неділю, 25 червня, російська армія знову атакувала Херсонщину – під обстріл на цей раз потрапила Антонівка, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога», – повідомляє Херсонська ОВА.

За інформацією місцевої влади, також під вогнем російських військових опинилась Бургунка.

«З тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка. Під цей обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам», – йдеться у повідомленні.

Також 25 червня армія РФ вдарила по селу Бургунка Тягинської територіальної громади, в результаті атаки постраждав чоловік, були пошкоджені приватні будинки.

У контрольованій українським урядом частині Херсонщини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.