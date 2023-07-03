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Війна

Замінована атомна станція у зоні контролю країни-агресора: чи адекватно світ реагує на загрозу

Times: Путін може наказати підірвати Запорізьку атомну електростанцію
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Путін може наказати підірвати Запорізьку атомну електростанцію, пише британське видання Times у редакційній статті. Ймовірний мотив: зміцнити свої позиції, які похитнулися після маршу Пригожина на Москву. Таймс вважає, що Путіну як авторитарному правителю важливо зберігати обличчя перед прихильниками.

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