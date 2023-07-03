Замінована атомна станція у зоні контролю країни-агресора: чи адекватно світ реагує на загрозу

- ЗАЕС: що дасть Росії можливий підрив АЕС ?
Путін може наказати підірвати Запорізьку атомну електростанцію, пише британське видання Times у редакційній статті. Ймовірний мотив: зміцнити свої позиції, які похитнулися після маршу Пригожина на Москву. Таймс вважає, що Путіну як авторитарному правителю важливо зберігати обличчя перед прихильниками.
Як світ може зупинити Путіна?
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- Росія атакувала дронами Суми - безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку: за попередніми даними, 16 людей поранено, одна людина загинула. Включення з місця подій.
- Тим часом група «Вагнер» Євгенія Пригожина призупинила нібито на один місяць роботу центрів вербування найманців, повідомляє телеграм-канал, пов'язаний з “вагнерівцями”. А сам Пригожин після кількаденної паузи в черговому аудіо-посланні анонсує “наступні перемоги на фронті".
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