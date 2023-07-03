У Міноборони Польщі оцінили можливість застосування Росією ядерної зброї

Можливість використання Росією ядерної зброї повністю не можна виключати, але цей сценарій «залишається малоймовірним», зазначив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Очепа, пише Rzeczpospolita.

Польський чиновник каже, що президент РФ Володимир Путін зробив «стратегічну помилку», атакувавши Україну. За його словами, це «початок кінця його правління».

«Тому ми спостерігатимемо низку дій, перипетій, часто хаотичних. Це не змінює того факту, що хоча ми не можемо повністю виключити використання ним ядерної зброї, це малоймовірно», – сказав заступник голови Міністерства національної оборони Польщі в ефірі радіо Dwójka.

Очепа також прокоментував заяву прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, який сказав, що Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.

«Хочу всіх заспокоїти. Пам’ятайте, що ми вже є членом НАТО. Альянс є ядерною державою і, якщо буде необхідно, він використовуватиме такі інструменти захисту своїх членів, які вважатиме за потрібне», – сказав він.

Польський чиновник вважає, що країна має шанс приєднатися до програми Nuclear Sharing, тут все залежить від розвитку ситуації в Білорусі та Росії.

Президент США Джо Байден 19 червня назвав «реальною» загрозу того, що Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни. Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Москва оголосила у березні 2023 року.

Низка аналітиків на Заході побоюється, що Росія може використати тактичну зброю проти України у разі невдач на фронті. Минулого тижня великий резонанс викликала стаття прокремлівського політолога Сергія Караганова, який фактично закликав завдати ядерних ударів по Польщі чи іншій країні НАТО, яка перебуває у Центральній чи Східній Європі.