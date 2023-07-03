Очільниця Єврокомісії обіцяє притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла зробити все можливе для притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за війну проти України.

«Ми не залишимо каменя на камені, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності, – зазначила вона у заяві з нагоди відкриття центру з розслідування російської агресії проти України.

«Новий міжнародний центр звинувачення відіграватиме ключову роль у забезпеченні притягнення винних до відповідальності», – сказала фон дер Ляйєн, яку цитує DPA.

Центр розташований в агентстві ЄС Євроюст у Гаазі. До його роботи залучені Україна, кілька держав ЄС і МКС. У Євроюсті вже створено центральну базу даних доказів щодо воєнних злочинів, злочинів проти людства та геноциду.

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Західні країни шукають шляхи судового переслідування Росії, можливо, спеціальним трибуналом. Міжнародний кримінальний суд (МКС), також розташований у Гаазі, вже видав міжнародний ордери на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах – депортація неповнолітніх з України до Росії.