У Гаазі відкрився Центр з розслідування російської агресії проти України

У Гаазі 3 липня почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Як повідомляє Європейська комісія, центр працює під керівництвом Агенції Євросоюзу зі співпраці задля кримінального правосуддя (Євроюст).

«Новостворений Центр стане ключовим для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів. Він забезпечить структуру для підтримки та посилення поточних і майбутніх розслідувань злочину агресії та сприятиме обміну та аналізу доказів, зібраних від початку російської агресії», – заявляє Єврокомісія.

Центр складається з відібраних національних прокурорів, які вже працюють у складі Спільної слідчої групи (JIT). Очікується, що експерти зможуть щодня працювати разом і обмінюватися матеріалами.

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«Нагромаджуються докази численних міжнародних доказів, вчинених Росією. Новий центр міжнародного розслідування відіграє ключову роль у тому, аби порушники були притягнуті до відповідальності, в тому числі за злочин агресії», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Участь у відкритті центру взяв генеральний прокурор України Андрій Костін. Він назвав подію «початком кінця безкарності за злочин агресії».

«Андрій Костін зауважив, що, на жаль, в архітектурі міжнародного кримінального правосуддя існує прогалина щодо відповідальності за злочин агресії. ICPA стане одним з елементів який посилить юридичні механізми заборони агресії, доповнить та зміцнить цю архітектуру», – йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Костін анонсував відкриття центру минулого тижня.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Гаазі на початку травня наголосив, що тривалий мир після перемоги потребує повноцінного правосуддя, а не його гібридних форм.