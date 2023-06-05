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#ВУКРАЇНІ

Як працює кіберполіція проти РФ: блокування крипти, ботоферми, колаборанти (відео)

Як працює кіберполіція проти РФ: блокування крипти, ботоферми, колаборанти (відео)
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Як працює кіберполіція проти РФ: блокування крипти, ботоферми, колаборанти (відео)

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Оборона України від російської агресії зосереджена не лише на полі бою, а й на невидимому – кіберфронті. Агенти кіберполіції, з початком повномасштабного вторгнення почали збирати інформацію про військовослужбовців РФ, які беруть участь у бойових діях та скоюють воєнні злочини на території України.

Шукають ворога всередині країни, відстежуючи антиукраїнську пропаганду, знищуючи цілі ботоферми, які буквально накачують Україну російською пропагандою. Відстежують та затримують колаборантів, які працюють на агресора. А на міжнародному рівні блокують крипто фінансування, яке використовується для підтримки російської армії.

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