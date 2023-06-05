Оборона України від російської агресії зосереджена не лише на полі бою, а й на невидимому – кіберфронті. Агенти кіберполіції, з початком повномасштабного вторгнення почали збирати інформацію про військовослужбовців РФ, які беруть участь у бойових діях та скоюють воєнні злочини на території України.