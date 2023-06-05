Шукають ворога всередині країни, відстежуючи антиукраїнську пропаганду, знищуючи цілі ботоферми, які буквально накачують Україну російською пропагандою. Відстежують та затримують колаборантів, які працюють на агресора. А на міжнародному рівні блокують крипто фінансування, яке використовується для підтримки російської армії.
Як працює кіберполіція проти РФ: блокування крипти, ботоферми, колаборанти (відео)
Оборона України від російської агресії зосереджена не лише на полі бою, а й на невидимому – кіберфронті. Агенти кіберполіції, з початком повномасштабного вторгнення почали збирати інформацію про військовослужбовців РФ, які беруть участь у бойових діях та скоюють воєнні злочини на території України.
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